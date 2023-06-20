Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yer alacak Galatasaray, kadrosunu alternatifli bir hale getirmek istiyor.
Transferi böyle duyurdular! "Galatasaray resmi teklif yapacak"
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, gruplar aşamasına katılmak istiyor. Sarı-kırmızılıların oyuncu havuzunda yüzlerce futbolcu bulunurken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Son olarak Portekiz basını, G.Saray için çarpıcı bir iddia ortaya attı ve o isim için resmi teklifte bulunulduğunu yazdı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılar transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerliyor.
Cimbom'da başkan vekili Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında oyuncu havuzlarında 700-800 civarında futbolcu bulunduğunu dile getirdi.