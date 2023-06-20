Süpre Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok isim performansları ile dikkatleri üzerine çekti.
TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo İtalyan basınına konuştu! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a katılan Nicolo Zaniolo, gösterdiği performans ile dikkatlerin üzerine çekti. Eski günlerini hatırlatan yıldız isim, bu süre zarfında İtalya Milli Takımına da davet edildi. Zaniolo, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu geleceği hakkında konuştu. İşte Zaniolo'nun sözleri... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Avrupa'nın dev takımlarından oyuncuları için teklifler alan sarı-kırmızılılar, değerlendirme sürecine girdi.
Devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, bu oyunculardan birisi.