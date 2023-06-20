Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Mohamed Salisu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, bu çerçevede kadrosunu güçlendirmek ve gruplara kalmak istiyor. Sarı-kırmızılılar birçok mevkisini güçlendirmek isterken, Afrika basını G.Saray'ın flaş bir isimle ilgilendiğini açıkladı. İşte o futbolcu ve transferdeki 3 rakip... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)