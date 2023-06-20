Galatasaray'da transfer yapılacak mevkilerden birisi de defansın solu...
TRANSFER HABERİ - Okan Buruk o ismi işaret etti! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, hız kesmeden transfer harekatına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünen teknik direktör Okan Buruk, sol beke takviye istedi. Buruk, yönetime takviye için istediği ismi söyledi. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray'da transfer yapılacak mevkilerden birisi de defansın solu...
Geçen sezona Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir ile başlayan sarı-kırmızılı ekip bu mevkide sıkıntılar yaşamıştı.
Devre arasında Aanholt takımdan ayrılırken yerine Hatayspor'dan Sam Adekugbe kiralandı.