Galatasaray'da transferde forvet mevkiine öncelik verildi.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Vereceği karar...
Galatasaray, şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi için görüşmelerini sürdürüyor. Arjantinli oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Ancak Suudi Arabistan'dan Icardi'ye yapılan teklifler, yıldız ismin karar vermesini zorluyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray'da transferde forvet mevkiine öncelik verildi.
Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi PSG'ye geri döndü.
Sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis'e ise veda edildi.