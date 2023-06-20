TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Mauro Icardi seferberliği! Vereceği karar...

Galatasaray, şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi için görüşmelerini sürdürüyor. Arjantinli oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Ancak Suudi Arabistan'dan Icardi'ye yapılan teklifler, yıldız ismin karar vermesini zorluyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 06:40