Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'a müjde Ada'dan geldi...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a transfer müjdesi! İngilizlerden sevindiren karar
Geçtiğimiz sezon transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, sezonu mutlu sonla kapamış ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazanmıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalar sürerken, listedeki o isimden müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-Kırmızılılar günlerdir Kosovalı yıldız Milot Rashica'nın bonservisini Norwich City'den almak için görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray Yönetimi, bu transfer ile ilgili çalışmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.