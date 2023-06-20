Galatasaray'a büyük piyango! Icardi ve Rashica böyle gelecek... Transferde Fenerbahçe detayı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı kulüpte başkan Dursun Özbek, Erden Timur'a tam yetki verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen Cimbom, ilk etapta Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın bonservisini almak istiyordu. G.Saray'a büyük bir piyango vururken, transfer kaynağı ise bu şekilde oluşturulacak. Ayrıca sürpriz bir isim daha listeye dahil oldu. İşte son gelişmeler ve transferdeki Fenerbahçe detayı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2023- 11:46 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023- 11:50