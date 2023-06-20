GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bunu kimse beklemiyordu! İngiliz devi Lucas Torreira'yı istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren Galatasaray, Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Lucas Torreira'yı da renklerine bağlamıştı. Uruguaylı yıldız sarı-kırmızılılarda, ilk 11'de orta sahanın vazgeçilmez ismi halinde gelirken, şampiyonluğun baş mimarlarından oldu. İtalyan ekiplerinin 27 yaşındaki oyuncuya talip olduğu bilinirken, son olarak İngiliz devinin G.Saraylı yıldızla ilgilendiği öne sürüldü. İşte o takım ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)