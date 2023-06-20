Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, öncelik hücum bölgesine verildi.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'a transferde kötü haber! 8 milyon Euro'ya gidiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar hücum hattına öncelik verirken, tek gündem ise Mauro Icardi'ydi... Arjantinli yıldızda pürüz çıkması halinde alternatiflerini belirleyen Cimbom'a, İngiliz basınından kötü haber geldi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-kırmızılılarda Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi'nin sözleşmeleri sona erdi.
Gomis ile yollar ayrılırken, Icardi'nin bonservisinin alınması için çalışmalar devam ediyor.