Transferde sona doğru! Milli yıldız Galatasaray'a geliyor

Gelecek sezon geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da, çalışmalar dört bir koldan devam ediyor. Şu ana kadar transferde sessiz kalan Cimbom, ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, milli yıldızın transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.06.2023- 13:45