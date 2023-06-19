Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.
Transferde sona doğru! Milli yıldız Galatasaray'a geliyor
Gelecek sezon geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da, çalışmalar dört bir koldan devam ediyor. Şu ana kadar transferde sessiz kalan Cimbom, ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, milli yıldızın transferinde son aşamaya geldiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyecek olan Cimbom, teknik heyetin raporu doğrultusunda takviyelerini gerçekleştirecek.