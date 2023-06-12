GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanlardan bomba iddia! Nicolo Zaniolo gidiyor yerine...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda 5 oyuncuya transfer teklifi olduğu bilinirken, bu oyunculardan birinin Nicolo Zaniolo olduğu ortaya çıktı. İtalyan ekibi Cimbom'un kapısını takas teklifiyle çaldı. İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 06:40