Galatasaray'a müjdeli haber! İtalyanlar transferden çekiliyor

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için önemli takviyeler yapmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde müjdeli bir haber aldı. Cimbom'un yıldız oyuncusu için yoğun bir şekilde görüşmelerde bulunan İtalyan ekibinin, transferden çekilme kararı aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)