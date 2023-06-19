Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Brezilya'ya çıkarma! 6 milyon Euro teklif edildi
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Listesinde birçok aday bulunan sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. Yönetim, Brezilya Ligi'nde forma giyen o yıldız için 6 milyon Euro teklif etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim yurtdışında görüşmelerini gerçekleştiriyor.