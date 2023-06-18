TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo için dev zirve! Galatasaray Juventus ve Arsenal...

TRANSFER HABERİ - Nicolo Zaniolo için dev zirve! Galatasaray Juventus ve Arsenal...

Devre arasında Roma'dan Galatasaray'a katılan Nicolo Zaniolo, Avrupa devlerinin listesinde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performans sayesinde İtalya Milli Takımına geri dönen yıldız isim, yüksek bir bonservis fiyatı ile ülkesine geri dönebilir. İtalyan yıldız için üçlü bir transfer zirvesi gerçekleşmek üzere. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)