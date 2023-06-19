Spor Toto Süper Lig'de sezonun sona ermesi ile beraber takımlar rotasını transfere çevirdi.
Galatasaray'dan heyecanlandıran transfer harekatı! 3 yıldız birden...
Transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalara başlayan Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı. Kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, 3 dünya yıldızı için harekata geçti. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Sezonu şampiyonluk zaferi ile noktalayan Galatasaray, kadrosunu kuvvetlendirmek istiyor.
Birçok dünya yıldızını kadrosunda bulunduran sarı-kırmızılılar, yeni çileklerin peşinde.