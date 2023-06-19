Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, gözünü gelen tekliflere çevirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Cimbom'a müjde! "Sacha Boey ile sadece Arsenal ilgilenmiyor"
Süper Lig'i zirvede tamamlayan Galatasaray'da birçok isim Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırptı. Bu oyunculardan birisi Sacha Boey. Yıldız oyuncu gösterdiği performans sayesinde, özellikle Arsenal'in dikkatini çekti. Ancak 22 yaşındaki futbolcu için sadece Arsenal devrede değil. İşte transferdeki flaş gelişme... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Sarı-kırmızılı ekip birçok yıldızı takımda bulunduruyor.
Bu isimlerin gösterdiği performans, Cimbom'a şampiyonluğu getirdi.