Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Dominik Livakovic operasyonu! Herkes Fenerbahçe derken...
Transfer görüşmelerini büyük bir gizlilikle yürüten Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dominik Livakovic için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları hız kazandı.
Eksik görülen yerleri güçlendirerek yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, kaleci transferi için düğmeye bastı.