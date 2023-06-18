Günün transfer bombası! Lucas Torreira ve Gedson Fernandes...

Spor Toto Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. İki kulüpte takımda dahil olacak isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda her iki kulübün yıldızları Lucas Torreira ve Gedson Fernandes ile ilgili bomba bir iddia geldi. Konuyla ilgili gelişmeyi İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023- 12:01