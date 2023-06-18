Galatasaray ve Atletico Madrid transferde karşı karşıya! İşte o isim

Galatasaray ve Atletico Madrid transferde karşı karşıya! İşte o isim

Galatasaray'da yeni sezon için transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı kırmızılılar, başarılı stoperi Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak flaş bir isim için devreye girdi. Ancak Cimbom transferde Atletico Madrid ile yarış halinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 12:24