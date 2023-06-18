Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray ve Atletico Madrid transferde karşı karşıya! İşte o isim
Galatasaray'da yeni sezon için transfer görüşmeleri devam ediyor. Sarı kırmızılılar, başarılı stoperi Victor Nelsson'un ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak flaş bir isim için devreye girdi. Ancak Cimbom transferde Atletico Madrid ile yarış halinde. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Yeni sezona daha güçlü ve geniş rotasyonla bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılarda yönetim transfer çalışmalarına yoğunlaştı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, geride bıraktığımız sezonda olduğu gibi bu sezonda da birçok yıldız ismi takıma kazandırmayı hedefliyor.