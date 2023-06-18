Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için kalitesi yüksek oyuncularla görüşen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Hakim Ziyech transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...
Galatasaray'da transfer harekatı dört bir koldan sürüyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için önemli isimleri kadrosuna katma peşindeydi. Bu futbolculardan birisi de Chelsea forması giyen Hakim Ziyech'ti. Faslı oyuncunun transfer durumuna dair flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, geçen sezon olduğu bu yıl da önemli futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.
Dursun Özbek ve kurmayları, yine taraftarları coşturacak transferler yapmaya hazırlanıyor.