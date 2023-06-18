Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sacha Boey ayrılığı resmen duyurdu!
Galatasaray'da sezonun en iyi isimlerden biri olan Sacha Boey flaş açıklamalarda bulundu. Transferde adı birçok takımla anılan Fransız oyuncu, geleceğine dair çok net mesajlar verdi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Genç oyuncu bu sezonki performansıyla kazanılan şampiyonluğa büyük katkı verdi.
Sezon başında kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Sacha Boey, sakatlıkların artması sonrası forma şansı buldu ve zirve yapan performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi.