Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray, ara vermeden transfer çalışmalarına başladı.
Galatasaray'a transferde kötü haber! Menajeri doğruladı
Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı kırmızılı ekibin transfer hedeflerinden biri forvete takviye yapmaktı. Ancak Cimbom'un listesinde yer alan o isimden kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, önceliğini forvet hattına verdi.