Galatasaray'da yeni sezon transfer hazırlıkları başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Beşiktaş'ın golcüsü önerildi
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz gelişmeler olmaya devam ediyor. Yönetim Icardi konusunda net bir adım atamazken, Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. İşte Galatasaray'a önerilen Beşiktaş'ın eski golcüsü... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da yeni sezon transfer hazırlıkları başladı.
Sarı-kırmızılılar başkanvekili Erden Timur geniş bir liste ile yola çıktı.
Yönetim özellikle bu noktada yine nokta atışı hamleler yapmak istiyor.