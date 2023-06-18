Galatasaray'da ana gündem maddesi golcü transferi...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvet atağı! İki isim birden alınacak
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da yeni sezonda Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadro oluşturmak için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar buna göre sadece Icardi'yi değil yanına bir forvet daha bitirmek için Fransa'dan çifte mutlulukla dönmek istiyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da ana gündem maddesi golcü transferi...
Sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekipte kiralık Mauro İcardi ile sözleşmesi biten Bafetimbi Gomis takımdan ayrıldı.
Ayrıca Nantes, takıma katılması beklenilen Mostafa Mohamed'in bonservisini son anda alma kararı verdi.