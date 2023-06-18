GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da forvet atağı! İki isim birden alınacak

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da yeni sezonda Şampiyonlar Ligi seviyesinde kadro oluşturmak için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılılar buna göre sadece Icardi'yi değil yanına bir forvet daha bitirmek için Fransa'dan çifte mutlulukla dönmek istiyor. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2023- 06:40