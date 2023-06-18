Şampiyonlar Ligi kadrosu kurma hedefiyle bir yol haritası çizen G.Saray büyük oynuyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Erden Timur yeni sezonun bombasını patlatacak!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz bir hamle geldi. Başkanvekili Erden Timur yeni sezon öncesi bütün planlarını hazırladı. İşte Timur'un yılın transferi demek için harekete geçtiği o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Şampiyonlar Ligi kadrosu kurma hedefiyle bir yol haritası çizen G.Saray büyük oynuyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre transfer operasyonunu bizzat yürüten Erden Timur, Hakim Ziyech'in peşinde.
Faslı yıldız, Chelsea'den ayrılma kararı aldı.