Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. olarak tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda birçok dünya yıldızı listede bulunurken, sarı-lacivertliler ise şimdiden 2 oyuncuyu renklerine bağladı. Yeni teknik direktörü belli olduktan sonra takviyeler konusunda daha da hızlanacak Kanarya, G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk'un çok istediği yıldız isme kancayı taktı. İşte o futbolcu ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler kupayı müzesine götürerek 9 yıl aranın ardından hasretini sonlandırdı.
F.Bahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un ayrılmasıyla birlikte yeni hoca arayışlarına da hız verdi.