Yeni sezonun kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba içerisinde olan Galatasaray Yönetimi, yıldız santrforu Mauro Icardi'yi takımda tutmak için Arjantinli' yıldıza yapacağı teklifi belirledi.
TRANSFER HABERİ | Galatasaray Mauro Icardi'den vazgeçmiyor!
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda transferde sürpriz Mauro Icardi gelişmesi yaşanıyor. Yönetim, Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak için her yolu denerken sürpriz bir hamle geldi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Takvim'de yer alan habere göre Sarı- Kırmızılı yönetim Icardi için PSG yönetimine 7-8 milyon Euro civarında bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
Arjantinli yıldız için yıllık ödenmesi planlanan ücret ise 8 milyon Euro. Bu paranın yarısını Sarı-Kırmızılı yönetim karşılaşacak.