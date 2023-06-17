Geçen sezon şampiyonluğa büyük katkı yapan ancak final haftalarında performansında ciddi düşüş yaşayan Sergio Oliveira'nın Galatasaray'daki geleceği net değil.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Sergio Oliveira krizi! Ayrılık...
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Sergio Oliveira'dan şok bir çıkış geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mertens'in yerine 10 numara arayan yönetim, Portekizli 8 numaranın durumuna da yapılacak transferlere bağlı olarak karar verecek.
Sabah'ta yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcu ise bu belirsizlikten rahatsız.