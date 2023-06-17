"DOĞRU ZAMANDA GELDİM"

Dursun Özbek camiayı birleştirici bir rol üstlendi ve bunu sağladı. Erden Timur yaptığı transferler ve duruşuyla herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Güçlü bir yönetim kurulu olması bunların hepsi benim için büyük şans oldu. Ben de son 5 yılda 2 kupa kazanmıştım ve çalışmak için zamanım gelmişti. Bu ekiple olması daha güzel oldu. Belki başka zaman gelsem bu başarı gelmeyecekti. Doğru zamanda doğru insanlar bir araya geldi ve bu başarı ortaya çıktı.