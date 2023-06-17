Galatasaray'ın şampiyon hocası Okan Buruk, hem mutlu sonla biten hikâyeyi anlattı hem de transfer çalışmalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.
Okan Buruk'tan flaş Jorge Jesus itirafı! O görüntü olay olmuştu...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Buruk, şampiyonluk serüvenine ve transfer çalışmalarını ilişkin önemli ifadeler kullandı. 49 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Jorge Jesus ile ortaya çıkan görüntüsü hakkında da konuştu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İşte Okan Buruk'un o sözleri...
"OYUNCULAR YIKIM YAŞAMIŞTI"
Dursun başkan, yönetim kurulu ve benim için dezavantajlarla dolu bir sezondu. 13. bitirilen sezon oyuncular üzerinde büyük bir yıkıma neden olmuştu. 24 Haziran'da imza atmıştım. Takımı yenilememiz gerekiyordu. Sezona da çok az oyuncuyla başladık. İlk kampa Abdülkerim ve Kazımcan gelmişti. Diğer transferler devam eden süreçte geldi. Böyle bir süreçte doğru mesajlar verip doğru transferler yapmanız gerekiyordu...