"USTALIK DÖNEMİ DİYEBİLİRİZ"

Teknik direktörlükte her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Her maç, her antrenman, her sezon yeni bir şey katıyor. Ekim ayında 50 yaşına gireceğim. 60'a 70'e gelseniz de yeniliğe açık olmanız gerekiyor. Galatasaray'ın hocası oluyorsanız önceki kulüplerde yakaladığınız başarılarla buraya geliyorsunuz. Tabii ki ustalık dönemi diyebiliriz. Ben buraya Galatasaray'ın efsane oyuncusu olarak değil, teknik direktör Okan Buruk olarak geldim. Efsanevi oyuncu olduğum için de bu kulüp ve benim için iki kat değerli.