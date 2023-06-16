Timur'dan Mauro Icardi sözleri
Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
Canlı Döviz ve Altın Kuru
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Aspor Keşfet
Son Dakika
İtalyan gazeteci açıkladı! Dzeko ile anlaşma... İtalyan gazeteci açıkladı! Dzeko ile anlaşma... 22:14
Timur'dan Mauro Icardi sözleri Timur'dan Mauro Icardi sözleri 21:43
Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması! Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması! 21:43
İşte Fatih Terim'in yeni takımı İşte Fatih Terim'in yeni takımı 21:24
Erden Timur'dan Talisca sözleri! Erden Timur'dan Talisca sözleri! 19:34
Başkan Erdoğan şampiyonu kabul etti Başkan Erdoğan şampiyonu kabul etti 19:24
Daha Eski
F.Bahçe transferde yarışa girdi! Juventus'un yıldızı için... F.Bahçe transferde yarışa girdi! Juventus'un yıldızı için... 18:58
Cimbom'um gözdesi Premier Lig'de! Cimbom'um gözdesi Premier Lig'de! 17:59
Barcelona'dan Beşiktaş'a 4 transfer! Barcelona'dan Beşiktaş'a 4 transfer! 17:07
Beşiktaş ayrılığı duyurdu! Beşiktaş ayrılığı duyurdu! 16:35
G.Saray'dan yılın transfer operasyonu! G.Saray'dan yılın transfer operasyonu! 15:34
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! F.Bahçe ayrılığı açıkladı! 15:22
SON DAKİKA