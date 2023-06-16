Son dakika spor haberleri: Galatasaray Başkanvekili Erden Timur A Spor'da 'Gündem Özel'de' konuştu. İşte Timur'un Icardi transferine dair dikkat çeken sözleri.



ICARDI İLE YOLA DEVAM EDİLECEK Mİ?



Zeki, çevik, ahlaklı tanımına uyan bir isim. Icardi için gereken neyse onu yapacağız. Ama Suudi Arabistan gerçeği var önümüzde. Icardi kazancının 2 -3 katına oraya gitmez ama nereye kadar çıkarlar bilmiyorum. Galatasaray açısından bu durum duyugusal açıdan olursa mutlu sonuçla bitecek.

Takımımızın toplam maaşı 32 milyon euro. Suudi Arabistan kulüpleri 40-50, 100 milyon euro veriyor. Elbette her şeyi yapacağız. Sponsorluklar koyacağız. Kendimiz sponsor olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız.

Avrupa'da başarılı olabilmek için, olsa daha iyi olur dediğimiz transferler de daha sonra olacak. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda yapacağız. Kendimizi alkışlatmak için bir şey yapmayacağız. Bu etik dışı bir durum. 2 aşamalı bir transfer stratejisi belirledik.







