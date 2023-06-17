Victor Nelsson'un satışından kasasına ciddi miktarda para koymayı planlayan Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a sürpriz teklif! Yıldız ismin yerine gelecek
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen ve bu klasta bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferlere hız verdi. Sarı-kırmızılılara menajerler birçok oyuncu önerirken, sürpriz bir teklifle kapısı çalındı. Takımdan ayrılma ihtimali olan yıldız ismin yerine flaş bir isim önerildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Victor Nelsson'un satışından kasasına ciddi miktarda para koymayı planlayan Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu.
Fotomaç'ın haberine göre; Youri Tielemans'ın menajeri sarı-kırmızılılara Wout Faes'i önerdi.
Premier Lig'den düşen Leicester City'in 25 yaşındaki Belçikalı stoperi, takımında kalmak istemiyor.