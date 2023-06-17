GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a sürpriz teklif! Yıldız ismin yerine gelecek

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen ve bu klasta bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferlere hız verdi. Sarı-kırmızılılara menajerler birçok oyuncu önerirken, sürpriz bir teklifle kapısı çalındı. Takımdan ayrılma ihtimali olan yıldız ismin yerine flaş bir isim önerildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 06:40