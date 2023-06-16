TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesi Premier Lig'de!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, transfer sürecini hızlandırdı. Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak istiyor. Cimbom, daha önce ilgilendiği yıldız ismi İngiltere Premier Lig'e kaptırdı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2023- 18:00