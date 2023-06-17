Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi! Juventus'lu yıldızı istedi
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak Galatasaray, Devler Ligi'nde gruplara kalmak istiyor. Cimbom transferde gaza basarken, teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletti ve Juventus'lu yıldızın alınmasını istedi. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye yapmak için düğmeye bastı.