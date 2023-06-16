Galatasaray ile efsaneleşen Fatih Terim için flaş bir iddia geldi.
GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan gazeteciden bomba iddia! İşte Fatih Terim'in yeni takımı
Hem futbolcu hem teknik direktörlük kariyeri ile Galatasaray'da efsaneleşen Fatih Terim için bomba bir iddia geldi. İtalyan basınının haberine göre tecrübeli hoca, teknik direktörlüğe geri dönüyor. İşte Fatih Terim'in yeni takımı...| (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri ile Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim, koltuğa tekrar oturuyor.
Son olarak 10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrılan Terim, şu anda kulüp çalıştırmıyor.