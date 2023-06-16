GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan gazeteciden bomba iddia! İşte Fatih Terim'in yeni takımı

Hem futbolcu hem teknik direktörlük kariyeri ile Galatasaray'da efsaneleşen Fatih Terim için bomba bir iddia geldi. İtalyan basınının haberine göre tecrübeli hoca, teknik direktörlüğe geri dönüyor. İşte Fatih Terim'in yeni takımı...| (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2023- 21:24 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023- 21:27