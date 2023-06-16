Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin geleceği netleşmeye başladı.
TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi son noktayı koydu! İşte yeni sezon kararı
Galatasaray'da sezonun yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli forvetin yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olmuştu. 30 yaşındaki golcü kariyerine dair son kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılıların sezon başında PSG'den kiraladığı 30 yaşındaki forvet, ortaya koyduğı performansla lige damga vurmuştu.
Icardi attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelmişti.