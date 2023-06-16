TRANSFER HABERİ: Mauro Icardi son noktayı koydu! İşte yeni sezon kararı

Galatasaray'da sezonun yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli forvetin yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olmuştu. 30 yaşındaki golcü kariyerine dair son kararını verdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)