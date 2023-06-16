Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı! O yıldızı istiyorlar

Yeni sezonda iddialı bir takım oluşturmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray'da, transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Transferde birçok isimle görüşen iki kulüp hakkında çarpıcı bir iddia geldi. İsviçre basını ezeli rakiplerin, o yıldızın transferi için savaş verdiğini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)