TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi takas! Bunu kimse beklemiyordu

Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Her iki kulüp de yeni sezona bomba transferlerle girmek istiyor. Hem sarı kırmızılılar hem de sarı lacivertliler, transferde nokta atışı hamleler yapmayı hedefliyor. Öte yandan birçok isimle temas halinde olan ezeli rakiplerle ilgili olay bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın tarihi bir takasa hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2023- 09:33