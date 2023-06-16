Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan tarihi takas! Bunu kimse beklemiyordu
Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Her iki kulüp de yeni sezona bomba transferlerle girmek istiyor. Hem sarı kırmızılılar hem de sarı lacivertliler, transferde nokta atışı hamleler yapmayı hedefliyor. Öte yandan birçok isimle temas halinde olan ezeli rakiplerle ilgili olay bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın tarihi bir takasa hazırlandığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (FB GS spor haberi)
Ezeli rakipler gelecek yıl şampiyonluğa ulaşabilmek için kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor.
Her iki kulüp de yaz transfer döneminde önemli isimleri transfer edecek.