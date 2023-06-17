GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: İtalyanların Nicolo Zaniolo kapışması! Serbest kalma bedeli...

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, geldiği günden bu yana Avrupa devlerinin takibi altındaydı. İtalyan oyuncu İspanya ile oynanan UEFA Uluslar Ligi'nde iyi bir performans sergilerken, 2 Serie A devinin transfer için gözünü kararttığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2023- 06:40