Spor Toto Süper Lig'de 2022/2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok gelişme! Eski takımına geri dönüyor
Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular netleşmeye başladı. Sarı kırmızılıların sezon başında büyük beklentilerle transfer ettiği o yıldızın, eski kulübüne geri döneceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geride bıraktığımız sezonda yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getiren sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.