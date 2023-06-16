Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Leandro Paredes'te işlem tamam! İşte bonservis bedeli
Süper Lig'de gelecek yıl da şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar yeni sezonun ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Cimbom, Arjantinli yıldız Leandro Paredes'in transferinde son aşamaya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonlar Ligi elemeleri vizesi alan sarı-kırmızılı kurmaylar, iddiasını artıracak bir kadro için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler yapmak istiyor.