Hücum hattına Mauro İcardi haricinde de takviye yapmayı planlayan G.Saray, Moussa Dembele transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Moussa Dembele adım adım Cimbom'a! İmza parası...
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray, şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı. Sarı-kırmızılılar hücum hattına takviye yapmak isterken, Lyon ile sözleşmesi sona eren Moussa Dembele'de sona yaklaştı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan ayrılan 26 yaşındaki forvetin yıllık ücret talebini büyük ölçüde karşıladı.
Uzun süredir görüşülen Moussa Dembele, kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı maaş isteğinde 3.5 milyon euro'ya kadar düştü.