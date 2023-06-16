Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray yeni sezon için kolları sıvadı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Bir Uruguaylı daha! Cimbom'dan orta saha hamlesi
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yer alacak Galatasaray, transferlerini buna uygun şekilde gerçekleştirmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım, Uruguay'da Lucas Torreira'nın varisi olarak görülen 20'lik yıldız adayını gündemine aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Rotasını Avrupa kupalarına diken Cimbom adından söz ettirmek istiyor.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turundan itibaren yer alacak.