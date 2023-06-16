GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Mauro Icardi'de B Planı! Başka bir dünya yıldızı listede

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak istiyor. Hem prestij hem de büyük gelirlerin elde edileceği turnuvada boy göstermek isteyen Cimbom, geçtiğimiz sezon kiraladığı Mauro Icardi'yi bonservisiyle birlikte renklerine bağlamanın hesabını yapıyor. Suudi Arabistan takımlarının da gündeminde olan Arjantinli yıldızla anlaşılamaması halinde ise rota belirlendi. Aslan, yine Devler Ligi klasında bir golcüyle anlaşarak adından söz ettirmek istiyor. İşte o yıldız ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.06.2023- 06:40