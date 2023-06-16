Galatasaray'da golcü transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar'da öncelik Mauro Icardi'de...
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Mauro Icardi'de B Planı! Başka bir dünya yıldızı listede
Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almak istiyor. Hem prestij hem de büyük gelirlerin elde edileceği turnuvada boy göstermek isteyen Cimbom, geçtiğimiz sezon kiraladığı Mauro Icardi'yi bonservisiyle birlikte renklerine bağlamanın hesabını yapıyor. Suudi Arabistan takımlarının da gündeminde olan Arjantinli yıldızla anlaşılamaması halinde ise rota belirlendi. Aslan, yine Devler Ligi klasında bir golcüyle anlaşarak adından söz ettirmek istiyor. İşte o yıldız ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Geride kalan sezonda attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Icardi'nin bonservisini almak isteyen Cimbom, PSG ile temaslarını sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli golcü ile yeni sezon için anlaşamaması durumunda ise bir başka yıldız golcüyle yoluna devam etmeyi planlıyor.