G.Saray'dan sezonun ilk transferi!
F.Bahçe ve G.Saray'dan yılın transfer yarışı!
15 Haziran 2023 Döviz Kuru!
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