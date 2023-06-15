Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, Lyon'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Moussa Dembele transferinde ilerleme kaydetti.

Cimbom, oyuncu ve menajeriyle mali detayları görüşüyor.

Moussa Dembele bu sezon Fransız ekibinde 28 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Dembele, kariyerinde Atletico Madrid, Celtic ve Fulham gibi takımlarda da forma giymişti.