Galatasaray'a 21 milyon Euro'luk yıldız! İtalyanlar transferi duyurdu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla bitiren Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Avrupa'dan birçok futbolcuyla temas halinde olan sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İtalyan basını Cimbom'un, 21 milyon Euro'luk yıldız oyuncuyla ilgilendiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)