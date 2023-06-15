Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi'ye süper teklif!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerine devam ediyor. Yönetim, adı son günlerde Suudi Arabistan ekipleriyle anılan Arjantinli yıldıza yaptığı teklifi artırdı. İşte o rakam... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dünya çapında gündem olmuştu.
Cimbom, birçok yıldızı renklerine bağlayarak sezon sonunda şampiyonluk kupasına uzanmıştı.