Geçen sezon defansın solunda sıkıntı yaşayan Galatasaray bu bölgedeki açığı kapatmak için çalışmalara başladı.
Galatasaray'dan sol bek harekatı! İşte listedeki 5 isim
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayarak 23. kez kupayı müzesine götüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesindeki 5 yıldız ortaya çıktı. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Sezona Patrick van Aanholt, Emre Taşdemir, Kazımcan Karataş üçlüsüyle başlayan Cimbom, devre arasında Aanholt'u gönderip Sam Adekugbe'yi kiraladı.
Ayrıca defansın solunda Leo Dubois'de zaman zaman kullanıldı.