Umut Nayir transferinde sürpriz açıklama!
G.Saray'da flaş veda! Yeni adresi Samsunspor
15 Haziran 2023 Döviz Kuru!
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