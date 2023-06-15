Şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş veda! Yeni adresi Samsunspor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, takımdan ayrılacak ilk futbolcu belli oldu. Sarı kırmızılılarda forma giyen o isim, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde önemli takviyeler yapacak.
Ancak Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de büyük merak konusu.