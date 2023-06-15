Nicolo Zaniolo transfer kararını verdi! Galatasaray mı, İtalya mı?

Nicolo Zaniolo transfer kararını verdi! Galatasaray mı, İtalya mı?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba haberler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, 23 yaşındaki futbolcuyu devre arasında Roma'dan kadrosuna katmıştı. Her fırsatta adı Avrupa devleriyle anılan Zaniolo'nun, transfer kararı belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 16:06 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023- 16:08