Galatasaray'ın sezon ortasında kiralık olarak kadrosuna kattığı süper yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Nicolo Zaniolo transfer kararını verdi! Galatasaray mı, İtalya mı?
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo ile ilgili bomba haberler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, 23 yaşındaki futbolcuyu devre arasında Roma'dan kadrosuna katmıştı. Her fırsatta adı Avrupa devleriyle anılan Zaniolo'nun, transfer kararı belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
23 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılı ekiple 2027 yılına kadar kontrat imzalamıştı.