Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıkladı! umut Nayir, Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı gidecek?
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Umut Nayir için Eyüpspor asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan dikkat çeken açıklama geldi. Kulaksız, "Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilgileniyor. Eyüpspor asbaşkanı Fatih Kulaksız bir süredir gündem olan Umut Nayir için resmi açıklamayı yaptı. Kulaksız, "Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilgileniyor. Bu transferde daha önce Fenerbahçe hamle yaptığı için öncelik Fenerbahçe'de" dedi.dedi.
Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.06.2023- 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023- 16:57
İŞTE FATİH KULAKSIZ'IN SÖZLERİ
"Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilgileniyor. Bu transferde öncelik Fenerbahçe'de" dedi.
UMUT NAYİR GEÇEN SEZON NE YAPTI?
29 yaşındaki golcü isim Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 31 maçta görev aldı.
Umut bu maçlarda 17 gol, 3 asist üretti.
Umut Nayir ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 1 gol kaydetti.