Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıkladı! umut Nayir, Fenerbahçe'ye mi? Galatasaray'a mı gidecek?

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Adı bir süredir hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan Umut Nayir için Eyüpspor asbaşkanı Fatih Kulaksız'dan dikkat çeken açıklama geldi. Kulaksız, "Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilgileniyor. Eyüpspor asbaşkanı Fatih Kulaksız bir süredir gündem olan Umut Nayir için resmi açıklamayı yaptı. Kulaksız, "Umut Nayir ile hem Fenerbahçe hem Galatasaray ilgileniyor. Bu transferde daha önce Fenerbahçe hamle yaptığı için öncelik Fenerbahçe'de" dedi.dedi.

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023- 16:57